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Запашный рассказал о своей госпитализации
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Аскольд Запашный рассказал о своей госпитализации 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Instagram
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в беседе с телеканалом «360» рассказал о своей госпитализации.
«Я сейчас в больнице. Однозначного диагноза пока нет. Проверяемся. Проблемы в районе желудка», — заявил он.
Его брат, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с НСН подтвердил, что в настоящее время в ситуации разбираются врачи.
«Я с ним каждые 15 минут разговариваю по телефону. Он ехал на работу, у него прихватило живот. Вызвали «скорую», он сейчас находится в больнице вместе с супругой, мама туда выехала», — уточнил он.
Ранее жена Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что первая женщина-космонавт Герой Советского Союза Валентина Терешкова навестила народного артиста СССР в больнице.
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