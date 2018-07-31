Запашный рассказал о своей госпитализации

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в беседе с телеканалом «360» рассказал о своей госпитализации.
«Я сейчас в больнице. Однозначного диагноза пока нет. Проверяемся. Проблемы в районе желудка», — заявил он.
Его брат, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с НСН подтвердил, что в настоящее время в ситуации разбираются врачи.
«Я с ним каждые 15 минут разговариваю по телефону. Он ехал на работу, у него прихватило живот. Вызвали «скорую», он сейчас находится в больнице вместе с супругой, мама туда выехала», — уточнил он.
Ранее жена Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что первая женщина-космонавт Герой Советского Союза Валентина Терешкова навестила народного артиста СССР в больнице.