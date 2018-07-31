Рэпер принялся раздавать деньги в интернете

Рэпер принялся раздавать крупные суммы денег в интернете

Американский рэпер Шэд Мосс, известный под псевдонимом Bow Wow, принялся отсылать своим поклонникам крупные суммы денег. Об этом хип-хоп-исполнитель объявил в Instagram.

«Посылаю сегодня своим фанатам деньги! Мне они не нужны. Деньги — зло. Может быть вы сможете сделать с ними что-то хорошее… Наслаждайтесь!» — отметил Мосс.

Рэпер добавил, что не требует взамен любви или признания.

«Просто знайте, что я плачу вам, ребята, за все дерьмо, через которое протащил. Я вам всем должен», — написал он.

Мосс опубликовал скриншот, на котором указано, что он отправил некоему Тодду Эссону 500 долларов.

Bow Wow — 31-летний рэпер и актер. Он снялся в главной роли в фильме «Как Майк», а также сыграл в лентах «Все о Бенджаминах», «Лотерейный билет», «Тройной форсаж: Токийский дрифт» и «Ураганный сезон».