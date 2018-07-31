Малиновская взволновала снимком топлес

Постройневшая Маша Малиновская взволновала поклонников снимком топлес

В мае телеведущая и певица продемонстрировала результаты феноменального похудения. На достигнутом она не остановилась. На днях Маша Малиновская показала новое фото, которое сделал в ванной комнате.

После скандала, который разгорелся в прошлом году, о Маше Малиновской почти ничего не было слышно. Напомним, в декабре прошлого года Дана Борисова заявила, что ее коллега нуждается в помощи, так как употребляет запрещенные вещества. Произошедшее возмутило Малиновскую, которая пришла на передачу Андрея Малахова и поругалась с Борисовой. После этого певица стала редко появляться в соцсетях, а на передаче Леры Кудрявцевой спустя пару месяцев даже продемонстрировала располневшую фигуру.

Тогда Маша пообещала, что вернет себе прежние формы и даже готова для это принимать тайские таблетки. Артистка сдержала обещание и уже в мае показала результаты феноменального похудения. Однако на этом она не остановилась. На днях звезда сделала пикантное фото в ванной комнате и снялась топлес, только в одном полотенце. Малиновская продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот. «Мотивация», — написала она. Однако некоторые поклонники решили, что телеведущая перестаралась и теперь выглядит чрезмерно худой.