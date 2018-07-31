Малиновская взволновала снимком топлес

В мае телеведущая и певица продемонстрировала результаты феноменального похудения. На достигнутом она не остановилась. На днях Маша Малиновская показала новое фото, которое сделал в ванной комнате.
После скандала, который разгорелся в прошлом году, о Маше Малиновской почти ничего не было слышно. Напомним, в декабре прошлого года Дана Борисова заявила, что ее коллега нуждается в помощи, так как употребляет запрещенные вещества. Произошедшее возмутило Малиновскую, которая пришла на передачу Андрея Малахова и поругалась с Борисовой. После этого певица стала редко появляться в соцсетях, а на передаче Леры Кудрявцевой спустя пару месяцев даже продемонстрировала располневшую фигуру.
Тогда Маша пообещала, что вернет себе прежние формы и даже готова для это принимать тайские таблетки. Артистка сдержала обещание и уже в мае показала результаты феноменального похудения. Однако на этом она не остановилась. На днях звезда сделала пикантное фото в ванной комнате и снялась топлес, только в одном полотенце. Малиновская продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот. «Мотивация», — написала она. Однако некоторые поклонники решили, что телеведущая перестаралась и теперь выглядит чрезмерно худой.
. «Страшно смотреть…», «Мария, прекращайте худеть. Вам худеть больше некуда. Одни косточки», «Ешь пока кушается, успеете себя до такого довести, когда уже захочется», — отозвались подписчики. Однако преданные поклонники решили защитить Машу. Они отметили, что она хорошо поработала над собой и теперь выглядит безупречно. Напомним, артистка так и не смогла обрести счастье в личной жизни. После нескольких неудачных браков она занялась музыкой. В 2011 году Малиновская родила сына Мирона, но только спустя время рассказала, что отец мальчика чеченский бизнесмен.