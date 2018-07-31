Ещё
Женившийся 16 раз актер шокировал Корчевникова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женившийся 16 раз актер шокировал Корчевникова 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Instagram
Популярный артист Владимир Новиков стал героем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Актер откровенно рассказал о личной жизни.
Новиков поведал, что женился 16 раз, причем 15 из них — его избранницей становилась одна и та же женщина по имени Елена. По словам знаменитости, в большинстве случаев виновником разводов становился он сам. Признание артиста шокировало ведущего Бориса Корчевникова.
Жена постоянно ревновала его к хорошеньким партнершам, причем ее опасения часто были безосновательными. Однако артист отмечает, что действительно влюблялся в "в разных красивых актрис".
Владимир вспоминает, что изменения статуса их отношений часто были только поводом, чтобы "собрать друзей и посмеяться". Однако семейный духовник осудил супругов за такое поведение и призвал скорее повенчаться. Артист последовал совету и пара после четверти века неспокойной совместной жизни принесла обет вечной любви, но вскоре супруга актера умерла.
Новиков с трудом переживал утрату. Чтобы избавится от боли и тоски он сжег все фотографии Елены. "Я держался, но это был такой порыв — начать всю жизнь снова. Мне было очень тяжело", — говорит он. У Владимира и Елены не было совместных детей. Артист принял сына возлюбленной от первого брака как родного.
Добавим, что у артиста было две супруги. Первый раз он женился еще в студенческую пору, поэтому этот брак был недолгим. По слухам, Новиков нашел новую пассию, однако имя возлюбленной актер держит в секрете.
Дни.ру: последние новости
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу "Пробила дно": Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс ударил Аллу Михееву233
Российских журналистов расстреляли из засады248
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу11
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги101
США провалили пуск межконтинентальной ракеты172
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение