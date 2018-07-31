Женившийся 16 раз актер шокировал Корчевникова

Новиков поведал, что женился 16 раз, причем 15 из них — его избранницей становилась одна и та же женщина по имени Елена. По словам знаменитости, в большинстве случаев виновником разводов становился он сам. Признание артиста шокировало ведущего Бориса Корчевникова.

Жена постоянно ревновала его к хорошеньким партнершам, причем ее опасения часто были безосновательными. Однако артист отмечает, что действительно влюблялся в "в разных красивых актрис".

Владимир вспоминает, что изменения статуса их отношений часто были только поводом, чтобы "собрать друзей и посмеяться". Однако семейный духовник осудил супругов за такое поведение и призвал скорее повенчаться. Артист последовал совету и пара после четверти века неспокойной совместной жизни принесла обет вечной любви, но вскоре супруга актера умерла.

Новиков с трудом переживал утрату. Чтобы избавится от боли и тоски он сжег все фотографии Елены. "Я держался, но это был такой порыв — начать всю жизнь снова. Мне было очень тяжело", — говорит он. У Владимира и Елены не было совместных детей. Артист принял сына возлюбленной от первого брака как родного.

Добавим, что у артиста было две супруги. Первый раз он женился еще в студенческую пору, поэтому этот брак был недолгим. По слухам, Новиков нашел новую пассию, однако имя возлюбленной актер держит в секрете.