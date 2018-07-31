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Названа причина госпитализации Запашного
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Названа причина госпитализации Запашного 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мать дрессировщика Аскольда Запашного Татьяна подтвердила, что ее сын госпитализирован, и рассказала, что ему будут прочищать желудок. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Запашной, накануне, 30 июля, дрессировщик катался на водных лыжах в Подмосковье, упал и «нахлебался воды».
Его диагноз она не уточнила. Женщина подчеркнула, что с ним все хорошо, о серьёзном заболевании речи не идет. Запашного выпишут уже сегодня, 31 июля, после необходимых процедур.
Ранее сообщалось, что Запашного экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. СМИ писали, что у дрессировщика диагностировали панкреатит.
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