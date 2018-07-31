Названа причина госпитализации Запашного

Мать дрессировщика Аскольда Запашного Татьяна подтвердила, что ее сын госпитализирован, и рассказала, что ему будут прочищать желудок. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Запашной, накануне, 30 июля, дрессировщик катался на водных лыжах в Подмосковье , упал и «нахлебался воды».

Его диагноз она не уточнила. Женщина подчеркнула, что с ним все хорошо, о серьёзном заболевании речи не идет. Запашного выпишут уже сегодня, 31 июля, после необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что Запашного экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. СМИ писали, что у дрессировщика диагностировали панкреатит.