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Запашный экстренно госпитализирован
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Запашный экстренно госпитализирован 

Рамблер 1 час назад
Дрессировщик Аскольд Запашный 31 июля попал в одну из московских больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным канала, его госпитализировали из-за проблем с внутренними органами.
1/11  Дрессировщик, заслуженный артист России Аскольд Запашный экстренно госпитализирован
Фото:
2/11  По данным канала РЕН ТВ, его госпитализировали из-за проблем с внутренними органами
Фото:
3/11  Telegram-канал «112» сообщает, что у артиста диагностировали панкреатит
Фото:
4/11  РЕН ТВ отмечает, что Запашному предстоит пройти несколько обследований
Фото:
5/11  Заслуженный артист России Аскольд Запашный – представитель цирковой династии в четвертом поколении
Фото:
6/11  Он дрессирует хищных животных, жонглирует и занимается цирковой экилиристикой
Фото:
7/11  Аскольду Запашному 40 лет
Фото:
8/11  Аскольд также выступает на арене как жонглер, вольтижер, канатоходец, жонглер на сегвеях, акробат на роликах
Фото:
9/11 
Фото:
10/11 
Фото:
11/11 
Фото:
Дрессировщик Аскольд Запашный 31 июля попал в одну из московских больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, его госпитализировали из-за проблем с внутренними органами.
Telegram-канал «112» сообщает, что у артиста диагностировали панкреатит.
РЕН ТВ отмечает, что Запашному предстоит пройти несколько обследований.
Заслуженный артист России Аскольд Запашный — представитель цирковой династии в четвертом поколении. Он дрессирует хищных животных, жонглирует и занимается цирковой экилиристикой. Нередко выступает вместе с братом Эдгардом.
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