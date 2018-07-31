Запашный экстренно госпитализирован 

По данным канала РЕН ТВ, его госпитализировали из-за проблем с внутренними органами

2/11 По данным канала РЕН ТВ, его госпитализировали из-за проблем с внутренними органами

Telegram-канал «112» сообщает, что у артиста диагностировали панкреатит

3/11 Telegram-канал «112» сообщает, что у артиста диагностировали панкреатит

РЕН ТВ отмечает, что Запашному предстоит пройти несколько обследований

4/11 РЕН ТВ отмечает, что Запашному предстоит пройти несколько обследований

Он дрессирует хищных животных, жонглирует и занимается цирковой экилиристикой

6/11 Он дрессирует хищных животных, жонглирует и занимается цирковой экилиристикой

8/11 Аскольд также выступает на арене как жонглер, вольтижер, канатоходец, жонглер на сегвеях, акробат на роликах