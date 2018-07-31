«При мне на сцену он не выйдет»: министр культуры запретил концерты Киркорова

Это сегодня Киркоров — хедлайнер музыкального фестиваля "Жара" в Баку , выходит на одну сцену с Поладом Бюльбюль оглы, их гримерки соседствуют. Но было время, когда азербайджанский "соловей" заявлял, что Киркорову путь в столицу Азербайджана закрыт. В итоге Киркоров не гастролировал на территории этого богатого нефтяного края более 15 лет — разрешения на сольные концерты артисту принципиально не давало министерство культуры Азербайджана под руководством Бюльбюль-оглы.

"Я много лет не мог приехать в Азербайджан с концертами, словно бы железный занавес был закрыт, — рассказал Филлип Киркоров корреспонденту Dni.Ru. — Но сегодня я могу сказать, по чьей вине это произошло — меня запретил тогдашний министр культуры республики Полад Бюльбюль-оглы. При нем на сцену в Баку я не мог выйти".

Знаменитый певец стал министром культуры Азербайджанской ССР в 1988 году и оставил этот пост только в 2006-м, когда переехал в Москву и был назначен послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации . Но козни, связанные с приездом поп-короля в нефтяной край, на этом не закончились. Например, концерт Филиппа планировался в ноябре 2012 года во Дворце Гейдара Алиева . Потом выступление перенесли в Baku Crystal Hall, а в итоге, как пишет газета "Мир новостей", и вовсе отменили, якобы по причине технических проблем, хотя все билеты на выступление Филиппа Киркорова были проданы в считанные дни.

Тогда ходили слухи, что, вероятно, всему виной армянские корни певца.

"У Филиппа отец — чистокровный армянин по фамилии Киркорян, а мама — еврейка, оперная певица из Болгарии. Когда в 1915 году случился геноцид в Турции, кого-то из армян на кораблях отвезли в Грецию, кого-то — в Болгарию. Семья Киркоряна — одна из таких. Никого из родственников среди болгар у Филиппа нет. Среди артистов даже ходит шутка: "Единственный у мамы с папой сын и, скажем прямо, необычный парень. Судите сами: папа — армянин, еврейка мама, ну а сын — болгарин", — несколько лет назад рассказывал вице-президент "Союза армян России" Герман Ананянц.

Говорили также, что Азербайджан поставил Филиппа Киркорова перед выбором — мол, концерт может состояться только в том случае, если его отец Бедрос откажется от помощи талантливому 14-летнему армянскому певцу Андранику Алексаняну — победителю "Детской новой волны", страдающему очень серьезным заболеванием.

И только в 2016 году "железный занавес" для Филиппа пал — он смог выступить в Баку. И исполнить не только свои хиты, но и известную песню популярного азербайджанского певца Эйюба Ягубова Kim bilir. Переполненный зал встречал возвращение артиста стоя.