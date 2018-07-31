«Сунула свой нос»: Стриженову атаковали прямо дома

Екатерина Стриженова пострадала у себя дома. Популярная телеведущая решила насладиться ароматом лилий в саду, и в этот момент была атакована двумя осами.

О неприятном инциденте Екатерина Стриженова рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Лицо Первого канала опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с двумя лилиями.

"Обрадовалась, что в саду расцвели королевские лилии и сунула свой нос надышаться волшебным ароматом… и в этот момент в плечо вонзились две осы! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — сообщила Стриженова.

Однако телеведущая не падает духом. "Теперь еду на работу укушенная… Никому не дадим испортить наш день!" — оптимистично заявила Екатерина.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 30 Июл 2018 в 10:37 PDT Многочисленные подписчики прокомментировали пост ведущей. "Антигистаминные — обязательно!", "Хорошего дня! Выздоравливайте!", "По этому пословица гласит у любопытной Варвары нос оторвали. Зачем суете нос куда не надо?", "Карвалолом помажьте и пройдет! Хорошего дня!", "Обработайте места укусов лимончиком… или соком винограда.. ягодки.. и вам станет легче.. с уважением.. ", "Да! Любопытство наказуемо! Счастливого дня КАТЕРИНА!" — насоветовали укушенной Стриженовой поклонники.

В комментариях сама Екатерина сообщила, что приняла популярное антигистаминное средство, и поблагодарила за советы и пожелания. А еще популярная телеведущая рассказала, что помимо укуса ос после контакта с лилиями оказалась вся в пыльце.