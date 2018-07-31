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«Больная кошечка»: Бузову спасают капельницами
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Бузовой пришлось лечь под капельницу 

Рамблер 48 минут назад
Фото: instagram.com/buzova86
Певице и телеведущей Ольге Бузовой пришлось вызвать врача на дом из-за плохого самочувствия. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сториз в Instagram Бузовой.
«Мне плохо очень, болею, очень больной вид, жду врача», — рассказала певица в одном из видео.
Бузова обратила внимание, что у нее опухли глаза, и показала свою руку под капельницей.
«Лечимся, витаминки. Смотрю ТНТ наконец-то, хоть телевизор посмотрю. Во всем надо искать плюсы», — добавила она.
buzova86
Ранее в интервью Harper’s Bazaar Бузова рассказала, что иногда «устает как лошадь», видит кошмары почти каждую ночь из-за перенапряжения и готова все отдать, чтобы просто прогуляться в парке.
Издание отмечало, что певица дает как минимум десять концертов в месяц, постоянно участвует в съемках «Дома-2», развивает собственную криптовалюту, бренд одежды и ресторан в Москве.
Комментарии3  Ещё 2 источника 
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