«Больная кошечка»: Бузову спасают капельницами

Бузовой пришлось лечь под капельницу

Певице и телеведущей Ольге Бузовой пришлось вызвать врача на дом из-за плохого самочувствия. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сториз в Instagram Бузовой.

«Мне плохо очень, болею, очень больной вид, жду врача», — рассказала певица в одном из видео.

Бузова обратила внимание, что у нее опухли глаза, и показала свою руку под капельницей.

«Лечимся, витаминки. Смотрю ТНТ наконец-то, хоть телевизор посмотрю. Во всем надо искать плюсы», — добавила она.

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Ранее в интервью Harper’s Bazaar Бузова рассказала, что иногда «устает как лошадь», видит кошмары почти каждую ночь из-за перенапряжения и готова все отдать, чтобы просто прогуляться в парке.