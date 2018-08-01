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Российские звезды начали массово падать с трапов
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Российские звезды начали массово падать с трапов 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Российские знаменитости подключились к странному флэшмобу #fallingstars2018.
Суть акции «Падающие звезды» заключается в публикации известными людьми фотографий, на которых они запечатлены откуда-нибудь «упавшими», чаще всего — с трапа частного самолета, а в чем ее смысл пока неизвестно.
К флэшмобу уже присоединились множество российских звезд. Например, Андрей Ширман, более известный под сценическим псевдонимом DJ Smash. На размещенном в соцсети Instagram снимке музыкант лежит на красном коврике у трапа самолета.
DJ Smash передал «эстафету» нескольким коллегам. Некоторые из них уже ее приняли, например, диджей Михаил Венгеров и модели Наташа Поли и Елена Перминова, а другим это лишь предстоит, в том числе музыкантам Тимати и Егору Криду, блогеру Амирану Сардарову и ресторатору Евгению Кузину.
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