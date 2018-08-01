Российские звезды начали массово падать с трапов

Российские знаменитости подключились к странному флэшмобу #fallingstars2018.

Суть акции «Падающие звезды» заключается в публикации известными людьми фотографий, на которых они запечатлены откуда-нибудь «упавшими», чаще всего — с трапа частного самолета, а в чем ее смысл пока неизвестно.