Российские звезды начали массово падать с трапов 

Российские знаменитости подключились к странному флэшмобу #fallingstars2018.
Суть акции «Падающие звезды» заключается в публикации известными людьми фотографий, на которых они запечатлены откуда-нибудь «упавшими», чаще всего — с трапа частного самолета, а в чем ее смысл пока неизвестно.
К флэшмобу уже присоединились множество российских звезд. Например, Андрей Ширман, более известный под сценическим псевдонимом DJ Smash. На размещенном в соцсети Instagram снимке музыкант лежит на красном коврике у трапа самолета.
DJ Smash передал «эстафету» нескольким коллегам. Некоторые из них уже ее приняли, например, диджей Михаил Венгеров и модели Наташа Поли и Елена Перминова, а другим это лишь предстоит, в том числе музыкантам Тимати и Егору Криду, блогеру Амирану Сардарову и ресторатору Евгению Кузину.