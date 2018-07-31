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Врач откровенно рассказал об осложнениях у Хабенского
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Врач откровенно рассказал об осложнениях у Хабенского 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
По мнению пронырливых журналистов, Константин Хабенский обновил зубы. Репортеры обратились за комментарием к врачу-стоматологу.
Стоматолог Светлана Кавацюк убеждена, что Константин Хабенский перенес реставрацию зубов, однако работа оказалась такой искусной, что специалист не смогла разобраться, с помощью чего — виниров, коронок или фотополимеров — был достигнут необходимый результат.
"Фотополимеры — самый дешевый вариант. При реставрации восстанавливают анатомическую и функциональную целостность. Этого при правильном уходе хватает лет на 15. Но каждые полгода следует посещать врача", — сообщил специалист.
Дантист компетентно отметил, что при использовании фотополимеров, как правило, не бывает осложнений, поэтому Хабенскому не нужно беспокоиться об этом. Максимум, что может случиться, — скол винира, но, по словам эксперта, стоматолог это быстро исправит.
"Перед реставрацией никаких обследований проводить не нужно — в десну же нет вмешательства. Однако если имеется кариес, его стоит предварительно вылечить. Вполне возможно, Хабенский также исправил прикус", — цитирует врача Eg.RU.
Репортеры выяснили, что первое время Константину было непривычно ходить с новыми зубами. Говорят, популярный артист обновил только передние зубы, задние оставив без врачебного вмешательства. Как выяснилось впоследствии, зря.
"Около месяца назад на съемочной площадке "Метода-2" у Хабенского стрельнуло в нижнем зубе. К сожалению, плотный график не позволил Хабе экстренно обратиться к врачу", — рассказали журналистам в киногруппе.
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