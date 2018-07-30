Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой

Дочь Даны Борисовой — Полина ответила на вопросы подписчиков в Сети. Девочка развеяла слухи о беременности телеведущей.

Вот уже несколько недель и в прессе то и дело возникает имя Даны Бориовой. Поговаривают, что телезвезда в положении. А уж после того, как в Сети появились снимки выпирающего живота звезды, поклонники приняли сыпать предположениями.

Долго спорили почитатели Даны, кто-то уверял, что телеведущая просто поправилась, так как ведет здоровый образ жизни, другие же подозревали Борисову в тайной связи с неким ухажером.

"Дана Борисова беременна что ли?", "Покушала плотно", "Пузатая просто. Видимо возрастное", "Беременна или живот наела?", "Вполне вероятно, что беременна. Но от кого?" — рассуждали фолловеры.

Однако дочь звезды расставила все точки над i. В своем Instagram Дана вместе с наследницей отвечали на вопросы подписчиков. Полина заявила любопытным пользователям, что говорить о грядущем пополнении в семье не стоит.

Отметим, дочь Даны Борисовой проживает с отцом Максимом Аксеновым . Официально телеведущая может общаться с наследницей только несколько раз в месяц.