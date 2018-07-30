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Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой
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Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Дочь Даны Борисовой — Полина ответила на вопросы подписчиков в Сети. Девочка развеяла слухи о беременности телеведущей.
Вот уже несколько недель и в прессе то и дело возникает имя Даны Бориовой. Поговаривают, что телезвезда в положении. А уж после того, как в Сети появились снимки выпирающего живота звезды, поклонники приняли сыпать предположениями.
Долго спорили почитатели Даны, кто-то уверял, что телеведущая просто поправилась, так как ведет здоровый образ жизни, другие же подозревали Борисову в тайной связи с неким ухажером.
"Дана Борисова беременна что ли?", "Покушала плотно", "Пузатая просто. Видимо возрастное", "Беременна или живот наела?", "Вполне вероятно, что беременна. Но от кого?" — рассуждали фолловеры.
Однако дочь звезды расставила все точки над i. В своем Instagram Дана вместе с наследницей отвечали на вопросы подписчиков. Полина заявила любопытным пользователям, что говорить о грядущем пополнении в семье не стоит.
Отметим, дочь Даны Борисовой проживает с отцом Максимом Аксеновым. Официально телеведущая может общаться с наследницей только несколько раз в месяц.
Напомним, существенные изменения в жизни Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Пока телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесмен Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. Потом, как писали, телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, что не справляется с ее воспитанием. Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полина будет жить с отцом.
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