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Скончалась Наталья Кузнецова
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Скончалась актриса Наталья Кузнецова 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: соцсети
В возрасте 55 лет скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова.
Она родилась 30 октября 1962 года.
В 1984 году окончила ГИТИС (курс В. А. Андреева). Работала в студии «Театр» Алексея Левинского.
С 1984 года — актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой. Играла в спектаклях «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Архив графини „Д“, „Жизнь моя, иль ты приснилась мне?“, „Битва ангелов“, „Барышня-крестьянка“, „Костюмерша“, „Возлюбленная нами…“, „Перед заходом солнца“. В Центре драматургии и режиссуры была занята в спектакле „Бедный Уильямс“.
Кузнецова снималась в фильмах „Жуков“, „Бигль“, „Темное царство“, „Сваха“ и других.
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