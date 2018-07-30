Скончалась Наталья Кузнецова

Скончалась актриса Наталья Кузнецова

В возрасте 55 лет скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова

Она родилась 30 октября 1962 года.

В 1984 году окончила ГИТИС (курс В. А. Андреева). Работала в студии «Театр» Алексея Левинского

С 1984 года — актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой. Играла в спектаклях «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Архив графини „Д“, „Жизнь моя, иль ты приснилась мне?“, „Битва ангелов“, „Барышня-крестьянка“, „Костюмерша“, „Возлюбленная нами…“, „Перед заходом солнца“. В Центре драматургии и режиссуры была занята в спектакле „Бедный Уильямс“.

Кузнецова снималась в фильмах „Жуков“, „Бигль“, „Темное царство“, „Сваха“ и других.