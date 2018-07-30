Лазарев рассказал о новом навыке

Певец Сергей Лазарев похвастался новым навыком. В интервью изданию WomanHit.ru он рассказал, что недавно освоил приготовление шашлыков.

«Как-то в один момент очень захотелось шашлычка, поехал в магазин, купил мясо и пожарил. С первого раза у меня получилось отменно, ну и теперь стараюсь периодически готовить», — рассказал артист.

Лазарев признался, что до главного специалиста по шашлыкам в семье — дяди, ему далеко, поэтому он готовит шашлык только в его отсутствии и исключительно для себя.

«Потому что если уж вдруг травить, то самого себя, а не семью», — пошутил певец.