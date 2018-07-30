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Лазарев рассказал о новом навыке
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Лазарев рассказал о новом навыке 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Певец Сергей Лазарев похвастался новым навыком. В интервью изданию WomanHit.ru он рассказал, что недавно освоил приготовление шашлыков.
«Как-то в один момент очень захотелось шашлычка, поехал в магазин, купил мясо и пожарил. С первого раза у меня получилось отменно, ну и теперь стараюсь периодически готовить», — рассказал артист.
Лазарев признался, что до главного специалиста по шашлыкам в семье — дяди, ему далеко, поэтому он готовит шашлык только в его отсутствии и исключительно для себя.
«Потому что если уж вдруг травить, то самого себя, а не семью», — пошутил певец.
Лазарев также рассказал, что давно собирается на шашлыки к своей подруге Полине Гагариной, но из-за плотного рабочего графика пока так до нее и не доехал.
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