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Внуки Исмаилова живут в нищете
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Внуки российского олигарха живут в нищете 

Рамблер 2 часа назад
В передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» приняла участие Екатерина Романова, называющая себя матерью детей Сархана Исмаилова, сына бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает «СтарХит».
>> Дело Исмаилова передано в суд
По словам женщины, она жила с Сарханом Исмаиловым в незарегистрированном браке. У пары родились двое детей — сын и дочь, о которых Исмаилов-старший якобы до сих пор не знает.
Романова рассказала, что хочет добиться от отца детей помощи. Причину расставания с ним она не уточнила.
У женщины нет образования, она подрабатывала в монастыре, заботилась о пожилых людях и занималась торговлей. Некоторое время она жила в комнате при церкви, затем накопила на аренду квартиры. По словам Романовой, сейчас у нее есть деньги только на самое необходимое.
Дочь Романовой Руслана рассказала, что скучает по отцу.
«Я безумно его люблю, но, судя по последним действиям с его стороны, может, он не хочет общаться с нами?!» — возмутилась она.
Тельман Исмаилов — основатель группы АСТ, бывший владелец Черкизовского рынка. В 2015 году его признали банкротом, а в 2017-м заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу об организации двух убийств и незаконном обороте оружия. Свою вину он отриацает. Где сейчас находится предприниматель, неизвестно.
Комментарии20  Ещё 2 источника 
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