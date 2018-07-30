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Милонов предложил устроить суд над Бузовой
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Милонов хочет провести «показательный судебный процесс» над Бузовой 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью агентству городских новостей «Москва» предложил устроить судебное телешоу, на котором будет рассмотрено поведение телеведущей и певицы Ольги Бузовой за рулем.
— Есть передачи шутовские, как «Суд идет», где актеры изображают из себя жертв, насильников, грабителей, убийц и обманщиков. Там же актеры играют судью, адвокатов. Надо взять и показательно-административный процесс над Бузовой провести по телевизору, чтобы ей было стыдно. Чтобы весь ее пафос и гламур спал, чтобы она предстала перед всеми в качестве административной нарушительницы, — сказал Милонов.
Виталию Валентиновичу, как и многим пользователям сети, совершенно не нравится, что ведущая снимает Instagram-stories и танцует в своем автомобиле, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения.
По мнению Милонова, благодаря телесуду Ольга сможет увидеть со стороны, как она выглядит и понять, что баловаться за рулем не модно. Он также настаивает проучить ее, продемонстрировав кадры последствий такого баловства — настоящих кровавых аварий. Политик не понимает, как можно рисковать жизнями людей ради того, чтобы «какие-то извращенцы наставили ей миллион "лайков"».
Ранее Пятый канал рассказывал о ДТП, в которое попала Ольга Бузова 24 июля. Она ехала на шоу «Дом-2» из своего ресторана. По имеющейся информации, в ее машину врезался грузовик. Снимала ли Ольга перед столкновением очередное видео — не уточняется. Но после аварии, конечно, сразу записала обращение к фанатам.
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