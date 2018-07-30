Джигарханян захотел ввязаться в новую перепалку

Народный артист СССР Армен Джигарханян подал иск к бывшей супруге Виталине Цымбалюк-Романовской о возмещении морального вреда в связи с обнародованием в СМИ видеозаписей со скрытой камеры, установленной в его кабинете. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Евгения Парфенова.

Джигарханян оценил причиненный ему моральный ущерб в несколько миллионов рублей, уточнил адвокат.

Сторона истца намерена предъявить в суде документы из больничных учреждений в качестве демонстрации его «нравственных страданий».

Напомним, что в отношении Цымбалюк-Романовской заведено уголовное дело о нарушении неприкосновенности личной жизни.