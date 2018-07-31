Билан показал свадебное видео

Певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram отрывки из клипа на песню «Пьяная любовь», в котором он исполнил роль жениха на классической российской свадьбе.
Один из роликов демонстрирует драку жениха и гостей свадьбы.
На втором видео Билан с «невестой» сняты в ЗАГСе во время регистрации брака. Роль сотрудницы ЗАГСа исполнила певица Лолита.
По словам Билана, музыкальный фильм на песню «Пьяная любовь» будет опубликован на этой неделе.
Эту песню Билан записал с американской певицей Polina (Полина Гудиева). Гудиева — певица и поэтесса, удостоенная премии «Грэмми». Она родилась в Москве, но в начале своей музыкальной карьеры переехала в Нью-Йорк.
Подписчики Билана обратили внимание, что он часто публикует фото и видео с Гудиевой, а значит, проводит с ней много времени.