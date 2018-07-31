Билан показал свадебное видео

Билан показал свадебные видео

Певец Дима Билан опубликовал в своем Instagram отрывки из клипа на песню «Пьяная любовь», в котором он исполнил роль жениха на классической российской свадьбе.

Один из роликов демонстрирует драку жениха и гостей свадьбы.

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 29 Июл 2018 в 9:00 PDT

На втором видео Билан с «невестой» сняты в ЗАГСе во время регистрации брака. Роль сотрудницы ЗАГСа исполнила певица Лолита.

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 30 Июл 2018 в 8:29 PDT

По словам Билана, музыкальный фильм на песню «Пьяная любовь» будет опубликован на этой неделе.

Эту песню Билан записал с американской певицей Polina ( Полина Гудиева ). Гудиева — певица и поэтесса, удостоенная премии «Грэмми». Она родилась в Москве , но в начале своей музыкальной карьеры переехала в Нью-Йорк

Подписчики Билана обратили внимание, что он часто публикует фото и видео с Гудиевой, а значит, проводит с ней много времени.