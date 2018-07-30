Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство

Шепелева разозлили результаты ДНК-теста

Жительница Москвы Надежда Эккерт заявила, что актер Александр Семчев — отец ее ребенка. Как сообщают «Дни.ру», женщина приняла участие в программе «На самом деле», героев которой проверяют на детекторе лжи.

По словам Эккерт, в 27 лет она была поклонницей 43-летнего актера и дарила ему цветы после каждого спектакля. Однажды он пригласил ее на свидание, они начали встречаться, а через полтора месяца отношений Эккерт узнала о беременности.

Она утверждает, что актер посоветовал ей сделать аборт.

«Твой залет, и ты с ним сама разбирайся», — процитировала женщина артиста.

Эккерт все же решила оставить ребенка, а позже вышла замуж за поклонника, который принял ее сына как родного.

Публикация от ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛЮДИ (@people.theatre) 23 Дек 2017 в 5:48 PST

Как отмечают «Дни.ру», проверка на полиграфе показала, что москвичка пыталась забеременеть от известного актера из меркантильных интересов. Эккерт с этим не согласилась.

В программе также принял участие супруг женщины. По его словам, о том, что сын — не от него, он узнал за несколько дней до передачи. Мужчина подчеркнул, что любит свою семью и не хочет ничего менять. Ведущий программы Дмитрий Шепелев похвалил его за великодушие.

Также в ходе передачи представили результаты ДНК-теста: оказалось, что Семчев не приходится отцом ребенку Эккерт.

По данным «Дней.ру», после этого Шепелев «взорвался от гнева» и спросил у женщины, кто отец ребенка. Она назвала отцом своего супруга.