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Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство
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Шепелева разозлили результаты ДНК-теста 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Жительница Москвы Надежда Эккерт заявила, что актер Александр Семчев — отец ее ребенка. Как сообщают «Дни.ру», женщина приняла участие в программе «На самом деле», героев которой проверяют на детекторе лжи.
По словам Эккерт, в 27 лет она была поклонницей 43-летнего актера и дарила ему цветы после каждого спектакля. Однажды он пригласил ее на свидание, они начали встречаться, а через полтора месяца отношений Эккерт узнала о беременности.
Она утверждает, что актер посоветовал ей сделать аборт.
«Твой залет, и ты с ним сама разбирайся», — процитировала женщина артиста.
Эккерт все же решила оставить ребенка, а позже вышла замуж за поклонника, который принял ее сына как родного.
Как отмечают «Дни.ру», проверка на полиграфе показала, что москвичка пыталась забеременеть от известного актера из меркантильных интересов. Эккерт с этим не согласилась.
В программе также принял участие супруг женщины. По его словам, о том, что сын — не от него, он узнал за несколько дней до передачи. Мужчина подчеркнул, что любит свою семью и не хочет ничего менять. Ведущий программы Дмитрий Шепелев похвалил его за великодушие.
Также в ходе передачи представили результаты ДНК-теста: оказалось, что Семчев не приходится отцом ребенку Эккерт.
По данным «Дней.ру», после этого Шепелев «взорвался от гнева» и спросил у женщины, кто отец ребенка. Она назвала отцом своего супруга.
Заслуженный артист России Александр Семчев был женат дважды и имеет трех сыновей.
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