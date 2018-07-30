Натали поделилась печальным известием

Натали рассказала о потере близкого человека

Певица Натали (Наталья Рудина) на своей странице в Istagram рассказала, что переживает потерю родственницы — тети по имени Татьяна.

По словам артистки, женщина умерла 28 июля, через несколько дней после своего 63-летия. На детских снимках, опубликованных певицей, она запечатлена вместе с матерью и тетей.

«В детстве она была моим кумиром…, и кажется, у меня её ноги и губы…» — отметила певица (орфография и пунктуация автора сохранены).

Натали рассказала, что ее тетя жила в украинском городе Черновцы, и добавила, что у женщины осталась дочь.

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74) 30 Июл 2018 в 2:52 PDT

Интернет-пользователи выразили соболезнования певице и отметили, что она действительно похожа на тетю.

«Вы так похожи просто не вероятно и лицом и фигурой, соболезную, вечная память!» — написала @natasha_tasha0512.

«Как похожи! Улыбка, внешность, фигура — как под копирку!…» — добавила @prosolenko_marina.