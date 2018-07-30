Натали поделилась печальным известием

Певица Натали (Наталья Рудина) на своей странице в Istagram рассказала, что переживает потерю родственницы — тети по имени Татьяна.
По словам артистки, женщина умерла 28 июля, через несколько дней после своего 63-летия. На детских снимках, опубликованных певицей, она запечатлена вместе с матерью и тетей.
«В детстве она была моим кумиром…, и кажется, у меня её ноги и губы…» — отметила певица (орфография и пунктуация автора сохранены).
Натали рассказала, что ее тетя жила в украинском городе Черновцы, и добавила, что у женщины осталась дочь.
Интернет-пользователи выразили соболезнования певице и отметили, что она действительно похожа на тетю.
«Вы так похожи просто не вероятно и лицом и фигурой, соболезную, вечная память!» — написала @natasha_tasha0512.
«Как похожи! Улыбка, внешность, фигура — как под копирку!…» — добавила @prosolenko_marina.
Наталья Рудина родилась в Дзержинске (Нижегородская область) в 1974 году. Ее родители были работниками химкомбината «Дзержинское оргстекло». Свою музыкальную карьеру Натали начала в родном городе, а в 1993 году переехала в Москву.