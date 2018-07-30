В Сети восхитились ногами матери Волочковой

Интеллигентная мать побила Волочкову шикарными ногами

Мать Анастасии Волочковой Тамара Владимировна отдыхает с внучкой Ариадной в Турции . Женщина опубликовала фото, на котором продемонстрировала стройные ноги, за что получила массу положительных отзывов.

Публикация от Tamara Volochkova (@avteatr) 28 Июл 2018 в 12:55 PDT Пока Анастасия Волочкова в поте лица истязает себя тренировками и трудится на очередном благотворительном концерте, ее мать Тамара Владимировна и дочь Ариадна отдыхают в одном из турецких отелей. Отпускными фотографиями и короткими видео дамы щедро делятся с подписчиками на своих страничках в социальной сети Instagram.

Так, свежий снимок Тамары Владимировны буквально потряс ее фанатов. На фото женщина позирует облаченная в свободную белую футболку по типу туники и короткие джинсовые шорты. Завершили образ легкие кеды. "Ариша — мой лучший фотограф", — подписала кадр любящая бабушка. Поклонники пришли в восторг от стройности ног Тамары Владимировны.

"Ого! Вот это красота! Лучше, чем у дочки)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Даааа ножки зачет!)", "Тамара Владимировна, выглядите прекрасно! Отдых на море пошел на пользу))", "Очень красиво, молодо, стройно, грациозно, стильно, модно и современно выглядите, Тамара Владимировна! Пример для подражания!😍", "Какая вы красотка! просто девочка! Тамарочка я восхищаюсь Вами! Счастья Вам!", "Это красиво и эстетично. Поэтична и безупречна!", "Красота без всякой пошлости! Очень интеллигентно!" — высказались комментаторы.

Зато ранее досталось Анастасии Волочковой. Общественности не пришелся по вкусу внешний вид скандально известной балерины, пришедшей на очередной судебное заседание по делу в отношении ее бывшего водителя, обвиняемого в хищении внушительной суммы. Артистка появилась перед судьей в черном обтягивающем декольтированном платье и с гладкими распущенными волосами.