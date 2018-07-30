Дочь Якубовича отказалась работать на Первом канале

20-летняя дочь Леонида Агутина Варвара дала откровенное интервью. Наследница популярного телеведущего призналась, что благодаря отцу учится там, где ей не очень нравится, и заявила, что не хочет работать на Первом канале.

Варвара Видо учится в МГИМО . Она окончила третий курс факультета международных отношений. Практику девушка проходит в известном информационном агентстве ТАСС . По признанию Варвары, попасть туда было очень тяжело, повезло ей и еще девяти студентам. Причем дочь Якубовича сразу оговорилась, что ее выбрали вовсе не благодаря связям.

"Рада, что фортуна мне улыбнулась, ведь моя специальность напрямую не связана с журналистикой. Сейчас набираюсь опыта в написании новостей для редакции социальной и гуманитарной информации. К сожалению, работы еще непрофессиональные и их не публикуют", — призналась наследница Леонида Якубовича.

Девушка сообщила, что из-за давления отца пошла учиться туда, где ей не очень нравится.

"Папа уже много чего насоветовал. Благодаря ему учусь там, где не очень нравится. Если бы время вернуть назад, подала документы сразу на журналистику. Поэтому за информацией обращаюсь к людям, которые имеют представление, о чем говорят, а не считают себя всезнайками", — заявила Варвара Видо.