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Дочь обрушилась с критикой на Якубовича
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Дочь обрушилась с критикой на Якубовича 

Рамблер 1 час назад
Фото: vk.com
Дочь телеведущего Леонида Якубовича избегает профессиональных советов «отца-всезнайки». Об этом она сама рассказала журналу «СтарХит».
«Папа уже много чего насоветовал», — сообщила Варвара Видо.
По словам 20-летней студентки факультета международных отношений МГИМО, благодаря советам отца она учится там, где ей не очень нравится.
Девушка призналась, что если бы не советы Якубовича, то она подала бы документы на факультет журналистики, тогда как теперь вынуждена овладевать этой профессией по-другому, например, за счет практики в информагентстве ТАСС.
В связи с этим, отметила Видо, теперь она предпочитает обращаться за информацией к людям, которые «представляют, о чем говорят, а не к тем, кто, как ее отец, считают себя всезнайками».
Кроме того, девушка рассказала, что не хочет работать на телевидении, так как работа там не всегда интересная, а, например, на Первом канале, где уже много лет шоу «Поле чудес» ведет ее отец, ей не нравится атмосфера.
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