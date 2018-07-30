Игорь Угольников восстанавливается после операций

Актер рассказал о том, что полностью поправился от проведенных хирургических вмешательств и теперь готов двигаться дальше.

В планы Игоря входит отказ от алкоголя и переедания. Теперь Угольников твердо настроен на соблюдение особого режима и активные занятия спортом. В планах звезды похудение на 15-20 кг. Игорь признался, что и раньше несколько раз умудрялся сбрасывать такой вес в течение всего 3 месяцев.

Поклонники восхитились стремлением Угольникова вернуться к здоровому образу жизни: «Перезагрузился Игорь! Молодец! Сила воли и духа — главная опора для нас, Стрельцов. Мы, вообще, огонь», «Если так-то это круто, значит, воля есть, это самое главное, а физкультура — это замечательный инструмент. Давай, жги, Игорь Станиславович, чтобы и молодежь следом шла!»