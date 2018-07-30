Ещё
Угольников восстанавливается после операций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игорь Угольников восстанавливается после операций 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актер рассказал о том, что полностью поправился от проведенных хирургических вмешательств и теперь готов двигаться дальше.
В планы Игоря входит отказ от алкоголя и переедания. Теперь Угольников твердо настроен на соблюдение особого режима и активные занятия спортом. В планах звезды похудение на 15-20 кг. Игорь признался, что и раньше несколько раз умудрялся сбрасывать такой вес в течение всего 3 месяцев.
Поклонники восхитились стремлением Угольникова вернуться к здоровому образу жизни: «Перезагрузился Игорь! Молодец! Сила воли и духа — главная опора для нас, Стрельцов. Мы, вообще, огонь», «Если так-то это круто, значит, воля есть, это самое главное, а физкультура — это замечательный инструмент. Давай, жги, Игорь Станиславович, чтобы и молодежь следом шла!»
Russianshowbiz.info: последние новости
Диана Очилова рассказала о предательстве Наталья Бочкарева рассказала о любовнике Раскрыт секрет молодости Дженнифер Лопес
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Шеховцов27
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости88
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле308
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию29
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста466
Видео
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Политика Компании
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Другое
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение