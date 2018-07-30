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Пресс-секретарь Кобзона рассказал о состоянии артиста
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Пресс-секретарь Кобзона рассказал о состоянии артиста 

РИА Новости 1 час назад
В состоянии народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона нет никаких изменений в худшую сторону, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь депутата Варвара Виноградова.
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Ранее СМИ сообщали о госпитализации Кобзона. Источник в Госдуме сообщал РИА Новости, что первый замглавы комитета ГД по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии. В субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось. Сестра народного артиста СССР Гелена опровергла RT информацию о коме.
"Нет никаких изменений в худшую сторону", — сказала Виноградова.
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