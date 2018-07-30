Муж Собчак пожаловался на проблемы со здоровьем

Виторган опубликовал фотографию в очках и признался, что его подводит зрение. По его словам, читать без очков он больше не может.

«Питаюсь правильно — здоровье требует, писаю сидя — просто лень… Пожили молодыми да здоровыми и будет…» — так актер подписал этот снимок.

Собчак ранее также рассказывала об обращении к офтальмологу и ухудшении зрения до минус трех.

Последние публикации в Instagram Виторгана посвящены занятиям спортом и уходу за собой. Актер публиковал видео занятий в тренажерном зале и ролик из криосауны. Подписчики советовали ему брать пример с жены, больше двигаться и меньше есть.