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Муж Собчак пожаловался на проблемы со здоровьем
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Муж Собчак пожаловался на проблемы со здоровьем 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер, супруг журналистки Ксении Собчак Максим Виторган пожаловался на ухудшающееся зрение. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сториз в Instagram артиста.
Виторган опубликовал фотографию в очках и признался, что его подводит зрение. По его словам, читать без очков он больше не может.
«Питаюсь правильно — здоровье требует, писаю сидя — просто лень… Пожили молодыми да здоровыми и будет…» — так актер подписал этот снимок.
Собчак ранее также рассказывала об обращении к офтальмологу и ухудшении зрения до минус трех.
Последние публикации в Instagram Виторгана посвящены занятиям спортом и уходу за собой. Актер публиковал видео занятий в тренажерном зале и ролик из криосауны. Подписчики советовали ему брать пример с жены, больше двигаться и меньше есть.
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