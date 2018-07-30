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«Про стычки с Володей свекровь не знает»
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«Про стычки с Володей свекровь не знает»: Подольская об отношениях с Пресняковой 

Дни.ру 51 минуту назад
Фото: Dni.ru
Вадим Верник пригласил звезд на традиционный ланч журнала "ОК!", который проводится в рамках музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Среди знаменитостей была и Наталья Подольская, с которой встретился корреспондент Dni.Ru
Уже восемь лет Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым — срок для шоу-бизнеса приличный. А в 2015-м году у пары появился на свет первенец Артем. О делах семейных мы и поговорили с Натальей.
"Со своей свекровью Еленой Пресняковой, которую я зову "мамулей", вижусь не очень часто, потому что она — одна из самых гастролирующих артисток на нашей эстраде. Я и сама не раз бывала и подпевала на ее выступлениях! Поэтому из-за плотного графика выступлений группы "Самоцветы" сегодня вижусь чаще с Петровичем (Пресняков-старший, — Прим. ред.). А с мамулей мы созваниваемся периодически, обмениваемся новостями".
При этом Елене Пресняковой, как уверяет Наталья Подольская, хватает ума и такта не влезать с советами касаемо семейных отношений, воспитания ребенка. "Она никогда не в курсе наших стычек с Володей, мы ее не посвящаем в наши дела. Единственное, о чем она нас просит — почаще отправлять ее фотографии Темы, — пояснила молодая артистка. — А если Лена хочет что-то подарить Темы, то непременно спрашивает нас, что мальчику нужно, советуется с нами по поводу одежды, игрушек".
"Лена сразу приняла меня в дом как родную, — вспоминает Подольская. — При первой встрече, как сейчас помню, они с Петровичем меня обняли и расцеловали во все щеки, как будто мы были сто лет знакомы".
Ранее в интервью Dni.Ru Подольская высказалась о том, каково ей жить в семье, где сплошь звезды: "Я не отношусь к своей семье как к чему-то сверхъестественному. Меня окружают обычные люди, и я отношусь к ним точно так же. Просто семья у нас очень счастливая и дружная, вот и все. Я очень горжусь ею, а про звездность не думаю".
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