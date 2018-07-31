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Дочь перестала узнавать Лободу
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Дочь перестала узнавать Лободу 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Instagram
Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась, что младшая дочь не узнала ее после недельной разлуки. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам артистки, ей пришлось уехать на неделю из-за работы. Когда певица вернулась, двухмесячная дочь ее не узнала и расплакалась.
«Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что «это я, твоя мамочка, просто у меня много работы», — рассказала Лобода.
Несколько лет певица жила в незарегистрированном браке с хореографом Андреем Царем. В 2011 году у них родилась дочь Евангелина, а в 2014-м они расстались. В мае 2018-го Лобода родила дочь Тильду. Имя отца она не раскрывает. Таблоиды называли отцом ребенка солиста Rammstein Тилля Линдеммана.
Продюсер 35-летней певицы Нателла Крапивина рассказывала, что у Лободы есть отношения, но пока она не хочет о них рассказывать.
Комментарии  Ещё 7 источников 
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