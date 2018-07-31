Дочь перестала узнавать Лободу 

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась, что младшая дочь не узнала ее после недельной разлуки. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам артистки, ей пришлось уехать на неделю из-за работы. Когда певица вернулась, двухмесячная дочь ее не узнала и расплакалась.
«Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что «это я, твоя мамочка, просто у меня много работы», — рассказала Лобода.
Несколько лет певица жила в незарегистрированном браке с хореографом Андреем Царем. В 2011 году у них родилась дочь Евангелина, а в 2014-м они расстались. В мае 2018-го Лобода родила дочь Тильду. Имя отца она не раскрывает. Таблоиды называли отцом ребенка солиста Rammstein Тилля Линдеммана.
Продюсер 35-летней певицы Нателла Крапивина рассказывала, что у Лободы есть отношения, но пока она не хочет о них рассказывать.