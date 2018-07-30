Байкер Хирург рассказал о драке с Доренко в Кремле

«Есть люди, с которыми я предпочитаю не разговаривать, а выбивать зубы. Доренко к таким и принадлежит», — передает слова Залдастанова «Национальная служба новостей».

Байкер рассказал, что «в свое время» после оскорблений со стороны главреда радио «Говорит Москва» в адрес мотоклуба «Ночные волки» «позвонил и предупредил его: „Специально бегать за тобой не буду, но если встретимся, не обижайся“.

»И когда мы все-таки встретились на одном высоком приеме в Кремле, то слово я свое сдержал», — добавил Хирург.

Конфликт произошел в холле Кремля перед торжественным приемом в ноябре 2014 года. Свидетели сообщили, что когда Доренко смог подняться, то Хирург, как ни в чем не бывало, пообещал прийти к нему на передачу. «Правда, приглашения (в эфир) так и не было», — сокрушается байкер.

Отмечается, что Доренко стал одним из тех, кто активно обсуждает тему «военно-музыкальных отказников» — групп, которые из-за пацифистских взглядов не стали выступать на рок-фестивале «Нашествие — 2018». Об этом в своем телерасследовании сообщил канал РЕН ТВ , отметив, что подобное внимание к проблеме можно расценивать как подстрекательство.

Залдастанов прокомментировал выводы телеканала, заявив, что считает Доренко человеком, имеющим страсть «к громким, но пустым театральным разоблачениям».

«Это человек, который хочет стать «героем, презирающим опасность и сокрушающим врагов». Но, говоря словами Вертинского, «он всего лишь халдей при буфете», — добавил он.

Касаясь же решения ряда групп отказаться от выступления на «Нашествии», байкер заявил, что «все успешные государства» основаны не на идеях пацифизма, а «на идеалах и национальных героях, которые одержимы любовью к своему отечеству».

«У нашей вековечной России во все века было всего два союзника — армия и флот. Все остальные разговоры на эту тему от лукавого. Будущее России это алтари и оборонные заводы», — добавил Хирург.

Напомним, группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли» и певица Монеточка отказались от участия в рок-фестивале «Нашествие», поскольку выступают против демонстрации на нем военной техники.