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Звезда Дома-2 ляжет под нож
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Звезда Дома-2 Саша Черно ляжет под нож пластического хирурга ради идеального тела 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Саша Черно всегда была девушкой с нестандартной фигурой. До того, как она появилась на проекте, Саша весила около 130 килограммов. Попав на шоу, Черно стала активно худеть и действительно сбросила вес, но ее фигура пока что далека от идеала.
Все это время Саша постоянно сталкивалась с критикой в свой адрес и была вынуждена выслушивать насмешки от хейтеров по поводу лишнего веса. На днях девушка заявила, что устала от издевательств и готова принять более серьезные меры по совершенствованию фигуры. Она намерена обратиться к пластическому хирургу за помощью и сделать липосакцию, а также увеличить грудь.
«Все! Сомненья у меня все отпали. Сегодня была на консультации у пластического хирурга. Он очень сильно расположил к себе. Все объяснил, обрисовал и показал результат работ, которые уже делал. Буду делать и грудь, и живот, и руки», — заявила Саша.
Такое решение Черно вызвало неоднозначную реакцию у ее подписчиков. Одни пользователи поддержали девушку, а другие попытались отговорить Сашу от хирургического вмешательства и призвали справляться своими силами.
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