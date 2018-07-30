Бывшая жена Сафонова умерла в одиночестве

Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве

Стало известно, что умерла бывшая жена популярного актера Кирилла Сафонова Елена. По словам ее бывшего супруга, фотографа Вадима Сухаревского, женщина спилась, оставшись в одиночестве, хотя тот и пытался ее спасти.

По словам подруги Валентины Воеводы, с прошлой осени Елена закрылась от всех, ни с кем из общих знакомых не общалась.

"Это связано с разводом. Оба брака у нее не получились. С Кириллом рано поженились, едва ли не 16 лет Лене было. Очень она его любила. Сафонову, как и следующему мужу Вадиму, всю себя отдавала. Менее конфликтного и более доброго человечка я в жизни не встречала…" — сообщила Воевода.

Вторым мужем Елены стал фотограф Вадим Сухаревский. Именно он откровенно рассказал, что женщина умерла из-за пристрастия к спиртному.

"Лена тяжело болела. Алкоголизмом. Это ее и свело в могилу. Началось давно. Но Лена не признавала, что больна", — цитирует Вадима Сухаревского Eg.RU.

Из-за пагубной зависимости, по словам мужчины, Елена запустила себя и дом. Она не готовила и не убиралась.

"В последние годы мы жили как соседи, по инерции. Я уже понял, что ничего не могу изменить. И честно сказал Елене, что, если она не бросит и я встречу близкого человека, уйду не задумываясь", — сообщил бывший муж.

Так и получилось. Однажды, работая на свадьбе, Сухаревский встретил свою первую любовь. Старые чувства дали о себе знать, и Вадим собрал вещи и ушел от жены.

"После меня у Елены были друзья, но они просто использовали ее состояние, столовались у нее, чтобы не платить за квартиру", — отметил Сухаревский.

Разумеется, Вадим пытался спасти Елену. Он предлагал ей работу, ее звали на телевидение. Дочь Анастасия, рожденная в браке с Кириллом Сафоновым, тоже тщетно пыталась вытащить Елену. Но всех их попытки оказались безуспешными. 5 июня женщина умерла. Ей было 42 года.