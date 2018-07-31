Ваенга вслед за Земфирой обрушилась на Монеточку

Елена Ваенга вслед за Земфирой жестко раскритиковала Монеточку

Известная певица Елена Ваенга вслед за Земфирой решила дать оценку молодым исполнителям. Артистка весьма негативно высказалась о творчестве Монеточки.

Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, с каждым днем становится все популярнее. 20-летняя девушка сама пишет песни и не так давно выпустила альбом, а уже через несколько месяцев выступила на передаче Ивана Урганта

Количество поклонников молодой артистки растет с каждым днем, однако некоторые коллеги Монеточки явно не в восторге от популярности певицы и ее творчества. Не так давно Земфира подвергла критике ее творчество. Она раскритиковала в пух и прах Монеточку, что вызвало резонанс в Сети. Пользователи неоднозначно отреагировали на жесткое высказывание Земфиры.

Теперь же по поводу творчества Монеточки решила высказаться и Елена Ваенга. Она оставила комментарий в социальной сети под видео с выступлением певицы.

«Какая же чудовищная фигня. А «все» как с катушек, даже те, у кого со вкусом и мозгами в порядке. Жесть», — написала Ваенга.

Стоит ли говорить, что весьма жесткое высказывание певицы вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Многие поклонники творчества Монеточки считают, что ее возрастные коллеги просто завидуют успеху девушки.