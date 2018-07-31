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Ваенга вслед за Земфирой обрушилась на Монеточку
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Елена Ваенга вслед за Земфирой жестко раскритиковала Монеточку 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известная певица Елена Ваенга вслед за Земфирой решила дать оценку молодым исполнителям. Артистка весьма негативно высказалась о творчестве Монеточки.
Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, с каждым днем становится все популярнее. 20-летняя девушка сама пишет песни и не так давно выпустила альбом, а уже через несколько месяцев выступила на передаче Ивана Урганта.
Количество поклонников молодой артистки растет с каждым днем, однако некоторые коллеги Монеточки явно не в восторге от популярности певицы и ее творчества. Не так давно Земфира подвергла критике ее творчество. Она раскритиковала в пух и прах Монеточку, что вызвало резонанс в Сети. Пользователи неоднозначно отреагировали на жесткое высказывание Земфиры.
Теперь же по поводу творчества Монеточки решила высказаться и Елена Ваенга. Она оставила комментарий в социальной сети под видео с выступлением певицы.
«Какая же чудовищная фигня. А «все» как с катушек, даже те, у кого со вкусом и мозгами в порядке. Жесть», — написала Ваенга.
Стоит ли говорить, что весьма жесткое высказывание певицы вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Многие поклонники творчества Монеточки считают, что ее возрастные коллеги просто завидуют успеху девушки.
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