Марина Могилевская потеряла отца

У актрисы были непростые отношения с отцом, но ей удалось их ценой больших усилий наладить.

Отец Марины Могилевской ушел из семьи, когда девочке было три года. Мама с дочерью жили в Дубне, отец будущей артистки — в Киеве. После окончания школы Марина предприняла попытку поступить в МГИМО , но вступительные испытания провалила и уехала к отцу, там ее зачислили в Институт народного хозяйства на экономиста. Когда Могилевская вместе с отцом гуляла по центру Киева, ее заметил Станислав Клименко , режиссер картины "Каменная душа". Он как раз был в поиске актрисы, которая по типажу должна была быть похожей на Марину. Девушка тут же согласилась принять участие в картине. Так Марина оказалась в Москве . Отношения с отцом на некоторое время прервались, но позже актриса сама их восстановила.

Последние годы он часто приезжал к дочери, жил у нее на даче. Могилевская признавалась, что в ее жизни сложились непростые отношения с мужчинами (она дважды была замужем, но оба раза сама становилась инициатором развода) как раз по той причине, что отец оставил семью. Тем не менее обо всех проблемах в личной жизни она докладывала именно папе, который давал ей советы.