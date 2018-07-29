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Могилевская потеряла отца
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Марина Могилевская потеряла отца 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: КАДР ИЗ СЕРИАЛА "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
У актрисы были непростые отношения с отцом, но ей удалось их ценой больших усилий наладить.
Отец Марины Могилевской ушел из семьи, когда девочке было три года. Мама с дочерью жили в Дубне, отец будущей артистки — в Киеве. После окончания школы Марина предприняла попытку поступить в МГИМО, но вступительные испытания провалила и уехала к отцу, там ее зачислили в Институт народного хозяйства на экономиста. Когда Могилевская вместе с отцом гуляла по центру Киева, ее заметил Станислав Клименко, режиссер картины "Каменная душа". Он как раз был в поиске актрисы, которая по типажу должна была быть похожей на Марину. Девушка тут же согласилась принять участие в картине. Так Марина оказалась в Москве. Отношения с отцом на некоторое время прервались, но позже актриса сама их восстановила.
Последние годы он часто приезжал к дочери, жил у нее на даче. Могилевская признавалась, что в ее жизни сложились непростые отношения с мужчинами (она дважды была замужем, но оба раза сама становилась инициатором развода) как раз по той причине, что отец оставил семью. Тем не менее обо всех проблемах в личной жизни она докладывала именно папе, который давал ей советы.
Сегодня отца Марины Могилевской не стало, сообщает "СтарХит".
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