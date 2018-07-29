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Жена Преснякова демонстрирует округлившийся живот
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«Орбакайте скоро станет бабушкой»: жена Преснякова демонстрирует округлившийся живот 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
Алена Краснова и Никита Пресняков недавно отметили первую годовщину свадьбы. Молодые люди отправились в США (Майами, Флорида), где наслаждаются отдыхом на пляже.
Избранница звездного наследника регулярно делится снимками. Раньше Алена предпочитала откровенные наряды, которые демонстрировали ее подтянутую фигуру, а сейчас выкладывает фотографии, на которых видно только лицо. Однако на одном из кадров в полный рост поклонники разглядели у девушки округлившийся живот.
«Орбакайте скоро станет бабушкой», «Есть живот!», «Скоро Бейби», — пишут в комментариям к кадрам. Правда, Никита решил опровергнуть домыслы подписчиков. «Да ну хватит, когда будет сам буду орать об этом на всю улицу», — заявил он. Пользователи уцепились за эти слова и сделали вывод, что пара мечтает о ребенке, а, значит, в скором времени Кристина Орбакайте станет бабушкой, а Примадонна — прабабушкой.
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