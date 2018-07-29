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Газманов рассказал о тяжелой утрате
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Газманов рассказал о тяжелой утрате 

Дни.ру 1 час назад
Ушел из жизни заслуженный артист России Семен Мильштейн. Ему было 58 лет.
Заслуженный артист РФ, музыкант Семен Мильштейн скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил артист и ведущий Александр Олешко. Он отметил, что причиной смерти стала болезнь. Актер назвал музыканта талантливейшим трубачом.
"Прекрасный музыкант! Талантливейший трубач! Мы видели и радовались когда он работал", — написал он с Instagram. Олешко подчеркнул, что благодаря Мильштейну получил возможность петь с живым оркестром и учиться этому. Соболезнования выразил и певец Олег Газманов, который отметил горечь от утраты. "Как горько и неожиданно. Превосходный музыкант. Хороший, светлый человек. Всего 59 лет. Светлая память", — написал он в соцсети.
Свою музыкальную карьеру Семен Мильштейн начал еще 30 лет назад, когда выступал солистом оркестра штаба МВО Москвы. Много лет он проработал концертмейстером Отдельного показательного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. В 1999 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России. С 2005 года стал руководителем и дирижером джаз-оркестра "Данс-ленд". Его неоднократно называли единственным в России трубачом профессионального уровня.
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