Газманов рассказал о тяжелой утрате

Ушел из жизни заслуженный артист России Семен Мильштейн. Ему было 58 лет.

Заслуженный артист РФ, музыкант Семен Мильштейн скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил артист и ведущий Александр Олешко. Он отметил, что причиной смерти стала болезнь. Актер назвал музыканта талантливейшим трубачом.

"Прекрасный музыкант! Талантливейший трубач! Мы видели и радовались когда он работал", — написал он с Instagram. Олешко подчеркнул, что благодаря Мильштейну получил возможность петь с живым оркестром и учиться этому. Соболезнования выразил и певец Олег Газманов, который отметил горечь от утраты. "Как горько и неожиданно. Превосходный музыкант. Хороший, светлый человек. Всего 59 лет. Светлая память", — написал он в соцсети.