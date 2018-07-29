Ещё
Катя Гершуни восхитилась полными девушками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катя Гершуни восхитилась полными девушками 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Фото: Instagram
Российская телеведущая и стилист решила доказать, что полным девушкам больше не придется сидеть в углу и стесняться пышных форм.
Катя показала фотографии со страниц одного авторитетного международного издательства, где модели «плюс сайз» демонстрируют вполне актуальные образы на каждый день. Одну из девушек, участвовавших в фотосессии, зовут Палома Эльсессер. Эта модель стала знаменита благодаря своему блогу, где нисколько не стеснялась показывать фигуру, явно отклоняющуюся от стандартов мира моды. Немаленький лишний вес не мешает Паломе вести активный образ жизни.
Подписчики Кати вдохновились идеями стильных нарядов для полных девушек, которые тоже хотят одеваться модно. Но некоторые раскритиковали подобные фотосессии: «Я конечно все понимаю. И то, что люди разные, фигуры и то, что дизайнеры сейчас стали поддерживать нестандартных красоту. Но я считаю, что это распущенность и лень. А потом, вдохновившись этим бодипозитивом, на улицу выходят такие дамы без комплексов и далеко не в стильной одежде».
Russianshowbiz.info: последние новости
Наталья Бочкарева рассказала о любовнике Сергей Зверев покидает Россию Раскрыт секрет молодости Дженнифер Лопес
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории239
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»883
Три сестры зарезали своего отца-насильника187
У Кобзона заподозрили метастазы183
Российских туристок обижают в Турции
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение