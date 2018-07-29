Бывшего участника «Дома-2» отправили за решетку

Бывший участник «Дома-2» парикмахер Рэй Самедов осуждён на три года за наркотики, сообщает телеграм-канал Mash.
Обвинение было предъявлено по ст. 228 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство, хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ. Он был задержан после обысков.
Как отмечается, Самедова задержали в июле текущего года после обысков в его квартире в подмосковных Раменках. Суд состоялся несколько дней назад.
Самедов много лет работал парикмахером и стилистом. На реалити-шоу подружился с Викторией Боней, а позднее работал её стилистом. В окружении мужчины из-за его профессии было много женщин. Известно, что он дружил с Даной Борисовой. Они даже неоднократно выкладывали видео, на которых вместе танцевали в домашней одежде в квартире у Борисовой. Позже в телешоу она заявила, что именно Самедов обеспечивал её наркотиками, на что тот возразил, что Дана, не стесняясь, оклеветала его на всю страну.