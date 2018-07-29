Бывшего участника «Дома-2» отправили за решетку

Бывшего друга Борисовой осудили

Бывший участник «Дома-2» парикмахер Рэй Самедов осуждён на три года за наркотики, сообщает телеграм-канал Mash

Обвинение было предъявлено по ст. 228 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство, хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ. Он был задержан после обысков.

Как отмечается, Самедова задержали в июле текущего года после обысков в его квартире в подмосковных Раменках. Суд состоялся несколько дней назад.