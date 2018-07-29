Больше не Тарзан: Глушко возьмет новый псевдоним

Больше не Тарзан: Сергей Глушко возьмет новый псевдоним

Танцор принял участие в шоу «Деньги или позор» и рассказал о себе много интересного…

В программе, которая выйдет в эфире ТНТ4 уже 30 июля, супруг Натальи Королевой Сергей Глушко , наиболее известный как Тарзан, в первую очередь поведал, что доволен своей жизнью и ничего не хотел бы в ней менять.

«У меня очень крутая жизнь… Мне есть что рассказать в автобиографии, но я не люблю навязчивых людей и сам стараюсь не быть таковым», — заявил Сергей ведущему шоу Дяде Вите.

Также он добавил, что однажды принял предложение написать книгу, но в ней описаны исключительно советы про спорт и здоровый образ жизни, без высокомерия и нравоучений. «Даже в качестве эпиграфа написано: „Мой совет — никаких советов!“», — признался Глушко.

Однако по специфике шоу танцора ждали и острые вопросы, в том числе о его псевдониме. Дядя Витя отметил, что имя Тарзан Сергей точно не заслужил: он никогда не выживал в дикой природе.

«Тарзан — это, как я шучу, народное звание, — тут же парировал ведущему Глушко. — У меня самого бы смелости не хватило присвоить себе это имя, потому что старые фильмы про Тарзана с Джонни Вайсмюллером для меня были культовыми в детстве. Когда я впервые пришел на кастинг, мне сказали выбрать псевдоним. Я ничего не придумал, и поначалу меня объявляли стандартно: Серж или как-то так. Будучи уже на сцене, услышал из зала: «Тарзан, Тарзан!» Так и пристало ко мне».

При этом есть вероятность, что танцору все же придется отказаться от своего псевдонима. И все ради денег — миллиона рублей.

Но вот какое новое имя себе выберет Сергей, пока держится в тайне от зрителей. Дядя Витя предложил звать его Дональдом Даком…

Тем временем

На днях интернет-пользователи обсуждали внешность Тарзана. На одном из селфи подписчики заметили, что 48-летний танцор сильно изменился. И пока одни уверяли, что муж Королевой сделал себе пластическую операцию, другие говорили, что его перемены в лице — всего лишь фильтры Instagram.