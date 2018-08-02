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Раскрыт главный секрет «грешницы» Миддлтон
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Раскрыт главный секрет грешницы Миддлтон 

Дни.ру 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Фанаты герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон восхищены ее стройной фигурой. Супруга принца Уильяма умудрилась всего за несколько месяцев после рождения третьего ребенка привести себя в форму.
Сейчас Миддлтон находится в декретном отпуске. Герцогиня с головой окунулась в материнство, поэтому ее выходы в свет стали совсем уж нечастыми. Однако на женский одиночный финал Уимблдона Кейт все же пришла.
Присутствующие были приятно ошарашены. Супруга принца Уильяма за несколько месяцев смогла заметно похудеть. Герцогиня облачилась в облегающее ярко-желтое платье, подчеркивающее осиную талию и плоский живот.
Как оказалась, секрет Миддлтон заключается в строгом соблюдении диеты. Супруга принца поклонница метода, разработанного доктором Пьером Дюканом. Чудодейственный способ избавления от лишнего веса предполагает наличие в рационе большого количества белка и сокращения углеводов до минимума.
С 2014 года Кейт время от времени увеличивает в своем рационе количество свежих овощей, фруктов и сырой рыбы. Миддлтон обожает Перуанское блюдо севиче. Оно готовится из уникального соуса, который называется лече де тигре или молоко тигра и состоит из морепродуктов, картофеля и перца.
Все же, в порядке исключения, герцогиня Кембриджская устраивает себе "праздники живота". Грех, которому она не может противостоять, — это чревоугодие. Кейт может объесться итальянской пиццей или устроить своей семье домашнее пиршество, приготовленное по семейным рецептам.
Не забывает Миддлтон и про спорт. Монаршая особа любит длительные пробежки, прогулки с собаками, плавание, игру в теннис и катание на лыжах, сообщает изданиеThe Sun.
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