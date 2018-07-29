Стас Михайлов показал подросших красавиц-дочерей

Двойной портрет младших детей артиста очаровал его многочисленных поклонниц.

Несколько часов назад Стас Михайлов поделился с поклонниками в Instagram фотографией подросших девятилетней Иваннки и шестилетней Маши.

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) 28 Июл 2018 в 1:33 PDT

Подписчики немедленно отреагировали на публикацию, оставив свои восторженные комментарии. «Хорошенькие», «Красавицы» «Лучезарные девочки», «Красотули», «Две бусинки», «Беляночка и Розочка», «Куколки», «Такие милые дети», «Милашки-очаровашки», «Какие красивые и не похожие друг на друга сестрички. Одна мамина, другая папина копии», «Прелестные», «Красавицы, аж глаз радуется, правильно говорят дети это цветы!», «Лапочки дочки», «Сто процентов будут петь», «Дай бог вам здоровья и всех земных благ», «Стас, как твои дочурки быстро растут. Наилучшие пожелания твоей семье», — написали они.

Напомним, Иванна и Марья родились в браке Стаса Михайлова с Инной Канчельскис. До этого у супругов были другие брачные отношения. В первом замужестве Инны на свет появились сын Андрей и дочь Ева, которых Стас усыновил. А у самого артиста к моменту женитьбы на Инне, тоже были дети — Дарья и Никита. Никто из них не обделен вниманием отца и всей большой семьи.