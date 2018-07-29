Бывший муж Чеховой сел на жесткую диету

Бывший муж Анфисы Чеховой сел на жесткую диету

Гурам Баблишвили предстал перед поклонниками в обновленной форме. Ради нее популярный в России грузинский актер изменил национальным гастрономическим привычкам.

Известный многим телезрителям благодаря игре в сериалах «Я — телохранитель» и «Дело Крапивиных» актер Гурам Баблишвили изрядно сбросил вес в последнее время. Мужчина рассказал журналистам об истинных причинах отказа от любимых национальных блюд вроде хачапури и хинкали и даже подсказал чем можно их заменить в рационе.

«Да, это правда, что я в последнее время немножко сдулся, высох, — отмечает 37-летний артист. — Зато смотрите, какие у меня накачанные руки стали! Дело в том, что я сейчас готовлюсь к определенному проекту, но продюсеры пока попросили меня не раскрывать всех секретов и не говорить, о чем будет фильм. Я считаю, что каждый актер должен уметь подстраиваться и, если нужно похудеть или потолстеть для роли, он это должен делать без всяких капризов».

Гурам Баблишвили / фото: instagramis.ru