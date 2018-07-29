Бывший муж Чеховой сел на жесткую диету

Гурам Баблишвили предстал перед поклонниками в обновленной форме. Ради нее популярный в России грузинский актер изменил национальным гастрономическим привычкам.
Известный многим телезрителям благодаря игре в сериалах «Я — телохранитель» и «Дело Крапивиных» актер Гурам Баблишвили изрядно сбросил вес в последнее время. Мужчина рассказал журналистам об истинных причинах отказа от любимых национальных блюд вроде хачапури и хинкали и даже подсказал чем можно их заменить в рационе.
«Да, это правда, что я в последнее время немножко сдулся, высох, — отмечает 37-летний артист. — Зато смотрите, какие у меня накачанные руки стали! Дело в том, что я сейчас готовлюсь к определенному проекту, но продюсеры пока попросили меня не раскрывать всех секретов и не говорить, о чем будет фильм. Я считаю, что каждый актер должен уметь подстраиваться и, если нужно похудеть или потолстеть для роли, он это должен делать без всяких капризов».
Гурам Баблишвили / фото: instagramis.ru
Расставшись с Анфисой Чеховой, Гурам вернулся жить в родную Грузию. Он честно рассказал, как ему удается избегать традиционных для его соотечественников пышных застолий. «У меня есть своя специальная программа тренировок, без них никак. И, конечно, я тщательно слежу за питанием. Все, кто хоть однажды был в Грузии, знают, что там не питаться плотно просто невозможно! Меня каждый день зовут на различные мероприятия, дни рождения. Так вот, если кому-то нужен совет, как не поправиться в Грузии, могу им поделиться: просто не отвечайте на телефонные звонки по вечерам! Лучше вообще выключайте телефон. Я вот в последнее время ложусь спать в 11 часов. Друзья на следующее утро разрывают телефон с вопросами: „Где ты был вчера?“ А я отвечаю: „Слушайте, я так занят был!“ Приходится идти на это, потому что иначе удержаться от переедания просто невозможно!», — считает актер.. В настоящее время его диета по-прежнему включает мясо, однако основу ее составляют фрукты, овощи, творог и грецкий орех, в изобилии произрастающий в Грузии. Гурам полностью исключил употребление алкоголя. «Мне друзья часто говорят: „Гурам, ты, наверное, больной! Утром кашки ешь, хинкали не хочешь!“ А я им говорю: „Ребят, ну поймите, у меня работа такая!“, — цитирует артиста sobesednik.ru.