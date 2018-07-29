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Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
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Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин 

Дни.ру 6 часов назад
Несколько дней на фестивале "Жара" провела певица Жасмин. Корреспондент Dni.Ru встретился с ней за кулисами и поговорил о новостях.
"Это лето я, уже традиционно, провожу с семьей в любимой Молдавии, — улыбается певица. — На несколько дней вырвалась на фестиваль "Жара" в Азербайджан, но снова вернусь в Кишинев. А в средине августа, когда буду посвободнее, всей семьей мы улетим на море"
По словам певицы, ее супруг-бизнесмен Илан Шор с юмором воспринимает все, что пишет пресса об их семье. "Он понимает, что это часть моей профессии и не обижается, если журналист сочиняют небылицы. Говорит, что если пишут, значит у людей есть интерес. Кто публике не нужен, тех и в прессе нет, — рассказала Жасмин в эксклюзивном интервью Dni.Ru. — Да и запрета на какие-то темы нет — я могу с репортерами обсуждать любые вопросы".
Правда, певица призналась, что в Азербайджан, который славится горячими мужчинами, муж отпустил ее не без тревоги. "Смотри, веди себя там хорошо!" — дал он мне строгий наказ, — говорит Жасмин. — Он у меня очень ревнивый! До того, как я стала его женой, он следил за каждым моим шагом, за мужчинами. с которыми я общаюсь. Сейчас он стал поспокойнее, немного расслабился. Но все равно. когда недавно с Денисом Клявером снимали клип на песню "Любовь-отрава", муж мне потом высказал: "Это что такое? Почему он к тебе так прижимается?" И эротическую фотосессию в мужском журнале он точно мне не разрешит"
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