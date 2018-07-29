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Подписчики Лозы поспорили с ним о Крыме
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Подписчики Лозы опровергли его слова о пробках в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Подписчики музыканта Юрия Лозы опровергли его критический пост о пробках на трассе «Керчь — Симферополь» и Крымском мосту.
Российский певец Юрий Лоза на своей странице в Facebook опубликовал пост о «жутких пробках на трассе „Керчь — Симферополь“, назвав ее „дорогой смерти“. Он уточнил, что это место „всегда пользовалось дурной славой“, поскольку по преданиям на участке располагалось „капище“ на котором язычники устанавливали идолы своим богам.
»Количество аварий подсчету не поддается — все спешат и обгоняют на грани здравого смысла. Сейчас грузопоток возрос в десять раз, и ситуация усугубилась до критической. Ну уж если задумали строить мост, почему не сказали, для чего он предназначен, властям Крыма, которые сегодня разводят руками и оправдываются — мол, не ожидали такого количества машин! Кстати, их можно понять — откуда им было знать, что по мосту кто-то поедет, они же считали, что он исключительно для красоты!», — резко заявил Лоза.
В комментариях подписчики музыканта поспешили опровергнуть его тезисы, уточнив, что ситуация с пробками не такая плачевная, как заявляет Лоза:
«Прошли бодро и без пробок. Ночью, но пробок не было вообще. Друг за неделю ехал днем, потерял два часа, что для Феодосии нормально. Но не «Керчь — Симферополь», это уж не будем вот это все. Только что из Севастополя гонял в Симферополь, машин нет вообще. А дорогу строят», — написал Сергей Терехов.
«Что за бред. Утром с 7 до 9 нет пробок, люди спокойно едут на работу из Феодосии в Приморский (это тот самый участок, который вы столь образно назвали «дорогой смерти»). Позже — да, но по сравнению с московскими это не пробки, а прогулка вдоль моря. После 22 вообще без проблем. А водителей, которые выскакивают на встречную полосу или едут по обочинам, всегда достаточно», — заявила Елена Спекторова, уточнив, что находится в Феодосии.
«Юрий, ну вы-то должны понимать, что это, мягко говоря, масштабные проекты, которые не делаются в мгновение ока по мановению палочки. И осложняется строительство дороги, в отличие от моста, еще и тем, что частично нужно реконструировать действующие дороги, минимально ограничивая движение по ним. А то, что массово обгоняют на грани здравого смысла и даже за этой гранью, так это не к чиновникам, это наша родная культура вождения», — считает Виталий Светашов.
Ранее телеведущая Арина Шарапова раскритиковала Крым за пробки.
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