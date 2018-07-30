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Звезда «Елок» шокировала фанатов решением сменить профессию
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Звезда «Елок» шокировала фанатов решением сменить профессию 

Рамблер 1 час назад
Фото: Соцсети
Актриса Катерина Шпица готова круто сменить профессию. Об этом она рассказала в эфире шоу «Пока все дома» на Первом канале.
По словам звезды фильма «Елки 5» и сериала «Реальные пацаны», она уже делала нечто подобное, когда перевелась с юридического факультета Пермского государственного университета на актерское Пермского института культуры.
Более того, артистка рассказала, что никогда не планировала становиться актрисой, а лишь «шла туда, где будет интересно и хорошо». Именно поэтому она и сейчас допускает, что может круто сменить род деятельности.
32-летняя Катерина Шпица снялась в почти 50 фильмах и сериалах. Например, в таких, как «Счастливы вместе», «Реальные пацаны», «Метро», «Поддубный», «Экипаж», «Елки 1914» и «Елки 5».
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