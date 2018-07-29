Шнур «поджарил» Баку 

Третий день международного музыкального фестиваля "Жара" завершился в Баку. Хэдлайнером вечера стала группировка "Ленинград".
По традиции, программу открыло звездное дефиле. На красной дорожке именитых гостей встречали ведущие Яна Кошкина и Константин Тарасюк. Юля Барановская, Игорь Гуляев, Николай Расторгуев, Анжелика Агурбаш, Эльвира Т, Юлия Ковальчук, Жасмин, Настя Задорожняя, Алексей Чумаков, Cosmos Girls и другие популярные персоны показали не только отменный вкус в выборе нарядов, но и желание реально отрываться этим вечером. Пожалуй, самыми часто задаваемыми вопросами сегодня стали вопросы о знании текстов песен группировки "Ленинград" и возможности танцевать в роскошных вечерних платьях, которые выбрали для дефиле многие дамы.
И действительно, выступление "Ленингада" не оставило равнодушным никого. В начале концерта Сергей Шнуров поднял на ноги весь зал, устроив «урок» физкультуры. «Хватит сидеть в креслах! Все встали и попрыгали вместе с нами! Нужно больше двигаться — будете вечно молодыми!», — дал совет со сцены Шнуров. Под песни "Терминатор", WWW, "Экспонат", "В Питере — пить" и другие хиты коллектива танцевали все — и в фан-зоне, и в партере, и в VIP-зоне.