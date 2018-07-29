Шнур «поджарил» Баку 

1/20 В Баку прошел уже третий и предпоследний день фестиваля «Жара». Хэдлайнером вечера стала группировка «Ленинград» Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

2/20 В начале концерта Сергей Шнуров поднял на ноги весь зал, устроив «урок» физкультуры. «Хватит сидеть в креслах! Все встали и попрыгали вместе с нами! Нужно больше двигаться – будете вечно молодыми!», - дал совет со сцены Шнуров Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

3/20 Под песни "Терминатор", WWW, "Экспонат", "В Питере — пить" и другие хиты коллектива танцевали все — и в фан-зоне, и в партере, и в VIP-зоне Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

4/20 В какой-то момент на сцене появились Глюк'oZa и рэпер ST, чтобы исполнить вместе с "Ленинградом" песню "Жу-Жу" Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

5/20 Однако начался фестиваль, по традиции, красной дорожкой. Юлия Ковальчук, Жасмин, Настя Задорожняя, Алексей Чумаков, Cosmos Girls и другие популярные персоны показали не только отменный вкус в выборе нарядов, но и желание реально отрываться этим вечером Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

6/20 Пожалуй, самыми часто задаваемыми вопросами сегодня стали вопросы о знании текстов песен группировки «Ленинград» и возможности танцевать в роскошных вечерних платьях, которые выбрали для дефиле многие дамы. На фото: группа Банд’Эрос Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

7/20 Юлия Началова Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

8/20 Певица Zivert (в центре) Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

9/20 Настя Задорожная Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

10/20 Николай Расторгуев Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

11/20 Юлия Барановская Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

12/20 Певец Алекс Малиновский продемонстрировал свое подтянутое тело Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

13/20 Рэпер ST Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

14/20 Сергей Кожевников с семьей Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

15/20 Эмин Агаларов Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

16/20 Жасмин Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

17/20 Анжелика Агурбаш Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

18/20 Группа Сosmos Girls Фото: Рамблер / Анжела Бабенко

19/20 Выступление Ани Лорак Фото: Рамблер / Анжела Бабенко