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Шнур «поджарил» Баку
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Шнур «поджарил» Баку 

Рамблер 49 минут назад
Такого Баку еще не видел. В третий день музыкального фестиваля «Жара» состоялся сольник группировки «Ленинград». Танцевали все.
1/20  В Баку прошел уже третий и предпоследний день фестиваля «Жара». Хэдлайнером вечера стала группировка «Ленинград»
Фото:
2/20  В начале концерта Сергей Шнуров поднял на ноги весь зал, устроив «урок» физкультуры. «Хватит сидеть в креслах! Все встали и попрыгали вместе с нами! Нужно больше двигаться – будете вечно молодыми!», - дал совет со сцены Шнуров
Фото:
3/20  Под песни "Терминатор", WWW, "Экспонат", "В Питере — пить" и другие хиты коллектива танцевали все — и в фан-зоне, и в партере, и в VIP-зоне
Фото:
4/20  В какой-то момент на сцене появились Глюк'oZa и рэпер ST, чтобы исполнить вместе с "Ленинградом" песню "Жу-Жу"
Фото:
5/20  Однако начался фестиваль, по традиции, красной дорожкой. Юлия Ковальчук, Жасмин, Настя Задорожняя, Алексей Чумаков, Cosmos Girls и другие популярные персоны показали не только отменный вкус в выборе нарядов, но и желание реально отрываться этим вечером
Фото:
6/20  Пожалуй, самыми часто задаваемыми вопросами сегодня стали вопросы о знании текстов песен группировки «Ленинград» и возможности танцевать в роскошных вечерних платьях, которые выбрали для дефиле многие дамы. На фото: группа Банд’Эрос
Фото:
7/20  Юлия Началова
Фото:
8/20  Певица Zivert (в центре)
Фото:
9/20  Настя Задорожная
Фото:
10/20  Николай Расторгуев
Фото:
11/20  Юлия Барановская
Фото:
12/20  Певец Алекс Малиновский продемонстрировал свое подтянутое тело
Фото:
13/20  Рэпер ST
Фото:
14/20  Сергей Кожевников с семьей
Фото:
15/20  Эмин Агаларов
Фото:
16/20  Жасмин
Фото:
17/20  Анжелика Агурбаш
Фото:
18/20  Группа Сosmos Girls
Фото:
19/20  Выступление Ани Лорак
Фото:
20/20  Выступление "Ленинграда"
Фото:
Третий день международного музыкального фестиваля "Жара" завершился в Баку. Хэдлайнером вечера стала группировка "Ленинград".
По традиции, программу открыло звездное дефиле. На красной дорожке именитых гостей встречали ведущие Яна Кошкина и Константин Тарасюк. Юля Барановская, Игорь Гуляев, Николай Расторгуев, Анжелика Агурбаш, Эльвира Т, Юлия Ковальчук, Жасмин, Настя Задорожняя, Алексей Чумаков, Cosmos Girls и другие популярные персоны показали не только отменный вкус в выборе нарядов, но и желание реально отрываться этим вечером. Пожалуй, самыми часто задаваемыми вопросами сегодня стали вопросы о знании текстов песен группировки "Ленинград" и возможности танцевать в роскошных вечерних платьях, которые выбрали для дефиле многие дамы.
И действительно, выступление "Ленингада" не оставило равнодушным никого. В начале концерта Сергей Шнуров поднял на ноги весь зал, устроив «урок» физкультуры. «Хватит сидеть в креслах! Все встали и попрыгали вместе с нами! Нужно больше двигаться — будете вечно молодыми!», — дал совет со сцены Шнуров. Под песни "Терминатор", WWW, "Экспонат", "В Питере — пить" и другие хиты коллектива танцевали все — и в фан-зоне, и в партере, и в VIP-зоне.
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