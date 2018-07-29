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Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке
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Terminator is back: Шварценеггер уничтожил лимузин на своем танке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Шварценеггер проехался по лимузину Chrysler на своем танке M47 Patton.
Американский телеканал CNBC опубликовал видео, на котором Арнольд Шварценеггер и ведущий Джей Лено уничтожают лимузин с помощью танка M47 Patton.
В рамках шоу танк проехался гусеницами по черному лимузину Chrysler и полностью уничтожил его.
«Я чувствую, что я в видеоигре!» — комментирует Лено.
Стоит отметить, что боевая машина легко сминает под собой железо автомобиля и выглядит это действительно как в кино или видеоигре.
Бронемашина принадлежит самому экс-губернатору Калифорнии. По словам Шварценеггера, на таком же танке он проходил службу в рядах вооруженных сил Австрии.
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