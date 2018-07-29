Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке

Terminator is back: Шварценеггер уничтожил лимузин на своем танке

Шварценеггер проехался по лимузину Chrysler на своем танке M47 Patton.

Американский телеканал CNBC опубликовал видео, на котором Арнольд Шварценеггер и ведущий Джей Лено уничтожают лимузин с помощью танка M47 Patton.

В рамках шоу танк проехался гусеницами по черному лимузину Chrysler и полностью уничтожил его.

«Я чувствую, что я в видеоигре!» — комментирует Лено.

Стоит отметить, что боевая машина легко сминает под собой железо автомобиля и выглядит это действительно как в кино или видеоигре.