Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке

Шварценеггер проехался по лимузину Chrysler на своем танке M47 Patton.
Американский телеканал CNBC опубликовал видео, на котором Арнольд Шварценеггер и ведущий Джей Лено уничтожают лимузин с помощью танка M47 Patton.
В рамках шоу танк проехался гусеницами по черному лимузину Chrysler и полностью уничтожил его.
«Я чувствую, что я в видеоигре!» — комментирует Лено.
Стоит отметить, что боевая машина легко сминает под собой железо автомобиля и выглядит это действительно как в кино или видеоигре.
Бронемашина принадлежит самому экс-губернатору Калифорнии. По словам Шварценеггера, на таком же танке он проходил службу в рядах вооруженных сил Австрии.