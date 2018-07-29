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Бочкарева рассказала о любовнике
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Наталья Бочкарева рассказала о любовнике 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Наталья Бочкарева в свое время поразила поклонников новостью о разводе с супругом, бизнесменом Николаем Борисовым, в браке с которым актриса воспитывала двоих детей.
Фанаты Бочкаревой надеялись, что примирение с Николаем возможно, но чуда так и не случилось.
С тех пор Наталья мало говорит о личном, но ради представителей известного издания она решила сделать исключение. Актриса утверждает, что ее сердце наполнено любовью. Но при этом замуж Наталья не торопится, называя тему брака для себя в данный момент очень «острой». Имя своего возлюбленного Бочкарева раскрывать не желает.
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