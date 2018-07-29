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Российского певца потеряли перед концертом
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Российский певец пропал без вести перед концертом 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: www.instagram.com/zudinilya/?hl=ru
Бывший солист группы "Динамит" уехал в Муром, где у него был запланирован концерт. Однако со временем он перестал выходить на связь.
Жена Ильи Зудина сообщила, что артист вот уже 16 часов не выходит на связь. По словам Марии, у супруга был запланирован концерт в Муроме, организатором которого он является. Она рассказала, что певец должен был там выступать, поэтому отправился на концерт вместе с организаторами.
Но как только он оказался на месте, он перестал выходить на связь. Мария заявила, что уже обратилась к правоохранительным органам для того, чтобы они помогли найти ее мужа. Известно только то, что Зудину на концерте составил компанию Валерий Сюткин, фотографию с которым он выложил в Instagram. Супруга также обратилась в социальной сети к местным жителям, которые могли видеть экс-солиста "Динамита".
При этом Мария отмечает, что на связь не выходят и организаторы концерта. Однако через некоторое время певец вышел на связь и написал в соцсети, что с ним все в порядке.
"Я и не терялся. Просто был без телефона", — ответил он подписчице.
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