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Умер заслуженный артист России Семен Мильштейн
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Умер заслуженный артист России Семен Мильштейн 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Российский трубач, руководитель эстрадного оркестра «Данс-ленд» Семен Мильштейн умер на 59 году жизни. О смерти музыканта сообщили в социальных сетях его близкие и знакомые.
«Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому», — написал актер Александр Олешко.
Семен Мильштейн начал музыкальную карьеру в 80-х годах. Он был солистом оркестра штаба МВО Москвы, солистом оркестра ВВА имени Гагарина, концертмейстером Отдельного показательного оркестра министерства обороны. С 2005 года Мильштейн руководил и дирижировал джаз-оркестром «Данс-ленд».
Российский музыкант преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.
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