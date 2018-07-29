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Рэпер получил пулевые ранения вышел в прямой эфир
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Американский рэпер получил пулевые ранения вышел в прямой эфир 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: twitter.com
Американский рэпер и блогер Boonk Gang во время прямого эфира в социальной сети показал окровавленные пулевые ранения. Позже у себя в Twitter он опубликовал фотографию из больничной палаты, на которой видно, что у музыканта перевязана нога.
«Получил два ранения, но я цел», — говорится в комментарии к фотографии.
Некоторые из подписчиков музыканта предположили, что, учитывая его скандальное прошлое, рэпер мог застрелить сам себя, либо это очередной пиар-ход. Однако большинство пожелали Boonk Gang скорейшего выздоровления.
Ранее 1 июля стало известно о гибели канадского рэпера Smoke Dawg. Он погиб в результате стрельбы в Торонто.
В июне сообщалось о смерти 20-летнего рэпера XXXTentacion. Его застрелили, когда он выходил из мотосалона в Южной Флориде.
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